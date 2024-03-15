Тема преемника Путина раскрыта: Трансфера власти не будет

ЮВ

Юрий Во

К сожалению, сравнивать Конкина в роли Шарапова с нынешними военными очень некорректно. Времена, сразу после 1945 года, были другие. И руководители страны были другие, с другой идеологией. Не выпячивали публично свои богатства, депутатский корпус был на 90% из простых рабоче-крестьян, большинство из которых прошли горнило войны. Социальные лифты работали гораздо эффективнее. А сегодня наши солдаты - это точно не депутаты, не министры и иже сними... К сожалению, если бы не серьезное денежное довольствие, количество контрактников было бы существенно ниже. В силу отсутствия национальной Идеи, которая нужна, чтобы люди шли воевать не за деньги, а за НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ. Да и какая может быть НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ в стране, где раскол между бедными и богатыми углубляется с каждым годом...