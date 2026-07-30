Теплоход «Сияние Севера» отправился в Певек

Теплоход «Сияние Севера» отправляется в порт Певек. Из порта Архангельск сегодня отправляется судно, которое осуществит первый в текущем году субсидируемый каботажный рейс по Северному морскому пути, сообщил в социальных сетях губернатор Александр Цыбульский.