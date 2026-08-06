Легкий электромобиль Voyt: как композитная платформа бросила вызов цене и массе

Когда я впервые увидел этот прототип на ВДНХ, честно говоря, испытал смешанные чувства. С одной стороны — очередной концепт, которых мы видели десятки, с другой — за ним стояли не дизайнеры-фантазеры, а серьезные инженерные школы: Московский политех и композитный дивизион «Росатома».