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Легкий электромобиль Voyt: как композитная платформа бросила вызов цене и массе

Легкий электромобиль Voyt: как композитная платформа бросила вызов цене и массе

Когда я впервые увидел этот прототип на ВДНХ, честно говоря, испытал смешанные чувства. С одной стороны — очередной концепт, которых мы видели десятки, с другой — за ним стояли не дизайнеры-фантазеры, а серьезные инженерные школы: Московский политех и композитный дивизион «Росатома».

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