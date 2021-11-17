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Александр КЕРЖАКОВ: Главное - психологически не уступить «Зениту» еще до игры

Александр КЕРЖАКОВ: Главное - психологически не уступить «Зениту» еще до игры

«Зенит» - «Нижний Новгород». Накануне Завтра лучшему бомбардиру «Зенита» предстоит в качестве главного тренера «Нижнего Новгорода» противостоять своей прежней коман­де на «Газпром-Арене», что создает дополнительную интригу.

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