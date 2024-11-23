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  • Алекс Сэм
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Европейцам припомнили ложь о "чипах из холодильников" в российской технике

Европейцам припомнили ложь о "чипах из холодильников" в российской технике

Французский журналист, сооснователь Le Monde Moderne Алексис Пулен опубликовал в своём телеграм-канале видео 2022 года, в котором председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет об использовании чипов из бытовой техники в российской военной промышленности.

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Комментарии
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mullonen
&quot;Чипы из холодильника&quot; охлаждают &quot;горячие&quot; головы. Учи физику, гейропа!
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