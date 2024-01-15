Владимир Путин поздравил сотрудников СК России с 13-й годовщиной образования ведомства

Сотрудники комитета являются одним из ключевых звеньев правоохранительной системы, заявил президент. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета с 13-й годовщиной образования ведомства.
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