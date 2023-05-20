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Эксперты по туризму рассказали, где россияне собираются отдохнуть летом и сколько готовы заплатить

Эксперты по туризму рассказали, где россияне собираются отдохнуть летом и сколько готовы заплатить

В МТС Travel и Bronevik.com назвали самые востребованные маршруты для летнего отдыха россиян. Туристические компании провели анализ спроса на отели в России на три летних месяца.

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