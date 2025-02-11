Джез Корден намекает, что Hellblade 2 для PS5 могут анонсировать на грядущей State of Pla...

Джез Корден намекает, что Hellblade 2 для PS5 могут анонсировать на грядущей State of PlayHellblade 2 была выпущена для ПК и Xbox Series в мае 2024 года, но, как и несколько других игр Microsoft Gaming, очень скоро может выйти версия для PlayStation 5 .
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