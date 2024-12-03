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Курские новости

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Глава Минстроя РФ Файзуллин посетил Курскую область

Глава Минстроя РФ Файзуллин посетил Курскую область

Вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым и губернатором Курской области Алексеем Смирновым он возложил цветы к мемориальному комплексу «Курская дуга», осмотрел ход строительства домов, квартиры в которых будут предоставлять вынужденным переселенцам.

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