Глава Минстроя РФ Файзуллин посетил Курскую область

Вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым и губернатором Курской области Алексеем Смирновым он возложил цветы к мемориальному комплексу «Курская дуга», осмотрел ход строительства домов, квартиры в которых будут предоставлять вынужденным переселенцам.