Татьяна Монтян: Украина снова на грани дефолта! Что случилось и что ждать дальше?

Почему власти Украины не могут договориться с держателями госдолга? Какие последствия может иметь отказ от выплат по ВВП-варрантам для финансовой стабильности Украины? Какие факторы могут повлиять на исход переговоров с держателями ВВП-варрантов? После того как я узнала о проблемах с выплатой госдолга в Украине, я решила разобраться в ситуации.