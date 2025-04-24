Татьяна Монтян: Украина снова на грани дефолта! Что случилось и что ждать дальше?

Почему власти Украины не могут договориться с держателями госдолга? Какие последствия может иметь отказ от выплат по ВВП-варрантам для финансовой стабильности Украины? Какие факторы могут повлиять на исход переговоров с держателями ВВП-варрантов? После того как я узнала о проблемах с выплатой госдолга в Украине, я решила разобраться в ситуации.
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