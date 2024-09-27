Ignio.com Скорпион. Еженедельный эротический гороскоп за 30 сентября - 6 октября

В ближайшее время вы легко можете стать добычей сладкоголосого враля и болтуна. Звезды рекомендуют вам перенять их тактику, воспользовавшись вербальным поощрением планет – и самой отправиться на заманивание зябликов и попугайчиков, разливаясь соловушкой! Непосредственно в интимной сфере удачны любые акценты на носогубной и непосредственно паховой области тела.