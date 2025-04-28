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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-арбитр Кинхефер о поведении Рюдигера в финале Кубка Испании: «Позор. Тренер сборной должен подумать, может ли такой человек представлять нашу страну»

«Реал» уступил «Барселоне» со счетом 2:3 в решающем матче турнира.  В компенсированное ко второму экстра-тайму время финала главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остановил атаку «Реала» из-за отмашки Килиана Мбаппе от защитника «Барселоны» Эрика Гарсии.

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