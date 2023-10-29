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Девушка с ребенком сделала замечание таджику за курение на остановке, тот применил оружие

Девушка с ребенком сделала замечание таджику за курение на остановке, тот применил оружие

# Чернильница   Начать эту историю хочу с красивых слов муфтия Аляутдинова о том, «что мигранты имеют свои национальные и религиозные особенности и «это совершенно естественно».

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