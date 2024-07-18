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Попова: около миллиарда человек ежегодно подвергаются риску заболевания холерой

Меняющиеся инфекционные риски могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, на данный момент холера представляет серьезную угрозу – около миллиарда человек ежегодно подвергаются риску заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Международной конференции "Биоугрозы и патогены.

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