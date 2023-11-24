ПлакатыДругие новости.МУРАЛ С ГЕРОЯМИ ОТЕЧЕСТВА ОТКРЫЛИ НА ФАСАДЕ ШКОЛЫ В ТУАПСЕНа стене учебного заведения нарисовали портреты летчика Дмитрия Калараша и командира мотострелковой роты Дмитрия Шириханова.
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 80
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Спасибо за прекрасный пост. И даже улыбнуться получилось.
Ответить
16 час.
Светлана Митленко
Пожалуйста, Верочка! Воооот. Не зря я решила в конце организовать страничку юмора. Иногда и правда бывает весьма удачный юмор в такой ситуации.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии