Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 80

Спасибо за прекрасный пост. И даже улыбнуться получилось.

Светлана Митленко

Пожалуйста, Верочка! Воооот. Не зря я решила в конце организовать страничку юмора. Иногда и правда бывает весьма удачный юмор в такой ситуации.