В «Интеко Сибирь» пообещали решить вопрос с зарплатами

Генеральный директор компании «Интеко Сибирь», выступающей генеральным подрядчиком строительства промышленного парка «Кадалинский», пообещал, что вопрос с выплатами зарплат рабочими решиться в ближайшее время - 221 сотрудников не получаёт её уже два месяца.