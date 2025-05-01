В «Интеко Сибирь» пообещали решить вопрос с зарплатами

Генеральный директор компании «Интеко Сибирь», выступающей генеральным подрядчиком строительства промышленного парка «Кадалинский», пообещал, что вопрос с выплатами зарплат рабочими решиться в ближайшее время - 221 сотрудников не получаёт её уже два месяца.
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