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Люленов тяжело переживает вылет из "Танців з зірками" и обиделся на "Квартал 95": "Не понимаю..."

Люленов тяжело переживает вылет из "Танців з зірками" и обиделся на "Квартал 95": "Не понимаю..."

Комик из "Лиги смеха" Иван Люленов, первый вылетевший из "Танців з зірками", рассказал о своей обиде Люленов успел всего два эфира потанцевать со своей партнершей хореографом Яной Цыбульской, как суровые судьи и телезрители указали им на дверь.

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