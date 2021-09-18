Люленов тяжело переживает вылет из "Танців з зірками" и обиделся на "Квартал 95": "Не понимаю..."

Комик из "Лиги смеха" Иван Люленов, первый вылетевший из "Танців з зірками", рассказал о своей обиде Люленов успел всего два эфира потанцевать со своей партнершей хореографом Яной Цыбульской, как суровые судьи и телезрители указали им на дверь.