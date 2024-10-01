ПОСТ БЛАГОДАРНОСТИ ❤️ Заведующий, работники Новоаннинского детского сада №1, а также родители воспитанников и сами ребята благодарят Администрацию городского поселения г.
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ПОСТ БЛАГОДАРНОСТИ ❤️ Заведующий, работники Новоаннинского детского сада №1, а также родители воспитанников и сами ребята благодарят Администрацию городского поселения г.