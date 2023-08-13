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Грегг Попович: «Я просил Тони Паркера всего лишь быть безупречным. Если бы я сейчас так тренировал, то был бы за решеткой»

Грегг Попович: «Я просил Тони Паркера всего лишь быть безупречным. Если бы я сейчас так тренировал, то был бы за решеткой»

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович отшутился по поводу своих методов «воспитания» игроков НБА, в частности 4-кратного чемпиона разыгрывающего Тони Паркера.

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