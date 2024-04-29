СК возбудил дело по факту нападения на наряд ДПС в Карачаевске

В Карачаевске по факту нападения на наряд ДПС возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное хранение оружия и боеприпасов, сообщает СК РФ по республике.
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