ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 623 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    вранье..Под Подольском на...
  • Игорь Петров
    Не верьте..Под Подольском на...
  • Валерий Вавилов
    Очереди были неправильные- кривые, а доверенные лица косые. Все через жопу- опа бля! А дальше по сценарию- украли гол...В подписях Надежд...

В подписях Надеждина обнаружили более 15% брака

В подписях Надеждина обнаружили более 15% брака

Выборы президенты пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.фото: vk.com/bornad--> На заседании комиссии члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) обнаружили 15,348% брака в подписях для выдвижения на выборы президента Бориса Надеждина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Вавилов
Очереди были неправильные- кривые, а доверенные лица косые. Все через жопу- опа бля! А дальше по сценарию- украли голоса, вперед на улицы, Путин деспот дай порулить, мы тута власть! Не пора тупо отстреливать этих гейбералов?
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх