В подписях Надеждина обнаружили более 15% брака

Валерий Вавилов

Очереди были неправильные- кривые, а доверенные лица косые. Все через жопу- опа бля! А дальше по сценарию- украли голоса, вперед на улицы, Путин деспот дай порулить, мы тута власть! Не пора тупо отстреливать этих гейбералов?