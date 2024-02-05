Выборы президенты пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.фото: vk.com/bornad--> На заседании комиссии члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) обнаружили 15,348% брака в подписях для выдвижения на выборы президента Бориса Надеждина.
В подписях Надеждина обнаружили более 15% брака
Комментарии
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Валерий Вавилов
Очереди были неправильные- кривые, а доверенные лица косые. Все через жопу- опа бля! А дальше по сценарию- украли голоса, вперед на улицы, Путин деспот дай порулить, мы тута власть! Не пора тупо отстреливать этих гейбералов?
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