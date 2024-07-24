Учёные обнаружили следы наркотиков в организме 13 акул у берегов Рио-де-Жанейро

Рио-де-Жанейро, Бразилия, 24 июля, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Специалисты бразильского научно-исследовательского Фонда Освалду Круса обнаружили следы наркотиков в организме 13 акул, выловленных возле побережья города Рио-де-Жанейро.
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