🗣 «Мы не думаем, что будут проблемы»: Сербский спелеолог Акшамович рассказал, как решился приехать в Крым, несмотря на риски Генеральный секретарь Спелеологического союза Сербии, сотрудник МЧС Сербии Урош Акшамович рассказал, насколько сложно было принять решение приехать в Республику Крым, зная о возможных политических последствиях.