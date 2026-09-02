🗣 «Мы не думаем, что будут проблемы»: Сербский спелеолог Акшамович рассказал, как решился приехать в Крым, несмотря на риски Генеральный секретарь Спелеологического союза Сербии, сотрудник МЧС Сербии Урош Акшамович рассказал, насколько сложно было принять решение приехать в Республику Крым, зная о возможных политических последствиях.
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