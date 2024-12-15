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Фредерик Вассер: «Сайнс оставался настоящим профессионалом и блестяще отработал этот сезон»

Испанец еще до начала сезона-2024 узнал о том, что в следующем году его место в «Феррари» займет Льюис Хэмилтон.

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