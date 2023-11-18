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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Мозалев: «Сейчас главное не результат. Международных соревнований нет, надо просто получать удовольствие и не зацикливаться на прыжках»

Сегодня Мозалев занял седьмое место в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре. Лидирует Петр Гуменник.

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