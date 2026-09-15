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Царьград

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Ветеран СВО Сальников стал депутатом и помогает жителям Омска

Ветеран СВО Сальников стал депутатом и помогает жителям Омска

Александр Сальников, ветеран СВО, стал депутатом Омского горсовета, выбрав помощь людям в мирной жизни после ранения.

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