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Метеопрогноз на неделю: магнитные бури с 20 по 26 мая 2024 года

Метеопрогноз на неделю: магнитные бури с 20 по 26 мая 2024 года

Метеопрогноз на неделю: магнитные бури с 20 по 26 мая 2024 года Ирина ОрлонскаяВ конце прошлой недели планету накрыла мощнейшая магнитная буря, вызванная активностью Солнца, которая и по сегодняшний день сохраняется на умеренно высоком уровне.

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