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Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака» с подачи «Лукойла» – генерального спонсора Федерации лыжных гонок России

Елена Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака» по приглашению «Лукойла». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», характеризующий возможное назначение как «разумный PR-ход».

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