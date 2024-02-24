Россиянке отказались вернуть деньги за билет на отмененный концерт Зиверт

Вокруг имени знаменитой российской певицы Zivert (Зиверт) разгорается нешуточный скандал. Недавно стало известно, что у звезды серьезные проблемы со здоровьем, поэтому в ближайшие месяцы она не сможет радовать поклонников концертами и выступлениями.
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