Россиянке отказались вернуть деньги за билет на отмененный концерт Зиверт

Вокруг имени знаменитой российской певицы Zivert (Зиверт) разгорается нешуточный скандал. Недавно стало известно, что у звезды серьезные проблемы со здоровьем, поэтому в ближайшие месяцы она не сможет радовать поклонников концертами и выступлениями.