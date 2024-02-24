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Россиянке отказались вернуть деньги за билет на отмененный концерт Зиверт

Россиянке отказались вернуть деньги за билет на отмененный концерт Зиверт

Вокруг имени знаменитой российской певицы Zivert (Зиверт) разгорается нешуточный скандал. Недавно стало известно, что у звезды серьезные проблемы со здоровьем, поэтому в ближайшие месяцы она не сможет радовать поклонников концертами и выступлениями.

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