Трагедия в Иране как важный повод для глубокого анализа ситуации в регионе

Май 2024 года продолжает искрить событиями на международной арене, и преимущественно негативными. Нынешний май со всеми основаниями может претендовать на статус «месяца конспиролога», только вот иронии тут не очень много – происшествия большей частью трагические.
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