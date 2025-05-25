Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

365 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Бабин
    Ну требовал бы сразу что бы коньяк наливали."Битцевский манья...
  • Leonid PlиGin
    Ну ведь действительно! Если молодые русские парни стерпели такое оскорбление от девушек, то они на самом деле педерасты.В Новой Москве за...
  • Svetlana Kuzmina
    Теория и практика две разные вещи и даже изучив опыт ведения боевых действий на примере других стран США не получат н...«Страшная вещь»: ...

Депутат Нилов: в Госдуму внесут законопроект о зарплатах домохозяйкам

Депутат Нилов: в Госдуму внесут законопроект о зарплатах домохозяйкам

В Госдуму 26 мая внесут законопроект о выплатах «зарплаты» домохозяйкам. Авторами документа, который есть в распоряжении RTVI, выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду и соцполитике Ярославом Ниловым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх