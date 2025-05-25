Депутат Нилов: в Госдуму внесут законопроект о зарплатах домохозяйкам

В Госдуму 26 мая внесут законопроект о выплатах «зарплаты» домохозяйкам. Авторами документа, который есть в распоряжении RTVI, выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду и соцполитике Ярославом Ниловым.