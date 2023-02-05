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Кучеров набрал 2+1 в Матче звезд НХЛ

Кучеров набрал 2+1 в Матче звезд НХЛ

Форвард Атлантического дивизиона Никита Кучеров набрал 3 (2+1) очка в Матче звезд НХЛ-2023. В полуфинале со Столичным дивизионом (10:6) россиянин забросил шайбу, а в финале против Центрального (7:5) на его счету гол и результативная передача.

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