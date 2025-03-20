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Военное обозрение

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    С такими темпами развития гражданской авиации, скоро По-2 из музеев придется на линии ставить.Пока «Байкал» на ...
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