Курганские VIP вспомнили про рухнувший СССР и унизительные талоны

В Курганской области сенатор Сергей Муратов и депутат Госдумы Александр Ильтяков на конференции реготделения «Единой России» вспомнили о минусах жизни в позднем СССР, в том числе об унизительных талонах, без которых невозможно было что-либо купить.
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