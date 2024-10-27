Сейчас проходит пора принятия зачетов по итогам обучения пограничников за год Три патрона из пистолета, физкультура и тесты по почти общевойсковым, пограничным и специальным дисциплинам.
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Сейчас проходит пора принятия зачетов по итогам обучения пограничников за год Три патрона из пистолета, физкультура и тесты по почти общевойсковым, пограничным и специальным дисциплинам.
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