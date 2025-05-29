Научное реалити: "Разгон Космос" объединил креативных школьников со всей страны

РЕН ТВ Разработки неземных масштабов сейчас создают российские школьники. Проект "Разгон Космос" объединил самых изобретательных и креативных подростков со всей страны, чтобы дать им возможность попробовать себя в разных направлениях, и даже в создании спутников.