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Научное реалити: "Разгон Космос" объединил креативных школьников со всей страны

Научное реалити: "Разгон Космос" объединил креативных школьников со всей страны

РЕН ТВ Разработки неземных масштабов сейчас создают российские школьники. Проект "Разгон Космос" объединил самых изобретательных и креативных подростков со всей страны, чтобы дать им возможность попробовать себя в разных направлениях, и даже в создании спутников.

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