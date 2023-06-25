Опыт Китая позволит экономике России быстрее развернуться на восток

Объявленный Россией после 2014 года разворот экономики на восток бизнес видит пока только в переводе закупок и продаж с западных контрагентов на восточных, отметила в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» магистр международного бизнеса Тина Анистен.
Объявленный Россией после 2014 года разворот экономики на восток бизнес видит пока только в переводе закупок и продаж с западных контрагентов на восточных, отметила в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» магистр международного бизнеса Тина Анистен.
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