Экономика сегодня

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Опыт Китая позволит экономике России быстрее развернуться на восток

Опыт Китая позволит экономике России быстрее развернуться на восток

Объявленный Россией после 2014 года разворот экономики на восток бизнес видит пока только в переводе закупок и продаж с западных контрагентов на восточных, отметила в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» магистр международного бизнеса Тина Анистен.

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