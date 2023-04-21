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Активисты «Единой России» и МГЕР приняли участие в сдаче крови в День донора

Активисты «Единой России» и МГЕР приняли участие в сдаче крови в День донора

В Твери волонтеры «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии» сдали кровь на Областной станции переливания крови Ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года, в России отмечается один из важнейших социальных праздников — Национальный день донора.

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