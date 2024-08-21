Форум молодых родителей пройдет в Братске 28 сентября

Ежегодный братский Форум молодых родителей обещает быть интересным и полезным мероприятием, предлагающим массу полезных встреч! Запланированное на 28 сентября, событие пройдет в коворкинг-центре «Фактория» (ул.
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