В Адыгее прошли семинары по вопросам обеспечения готовности к проведению экзаменационной кампании в Республике Адыгея в 2025 году

24 марта 2025 года на базе МБОУ «СШ № 27» Тахтамукайского района состоялся республиканский семинар-совещание по вопросам обеспечения готовности к проведению экзаменационной кампании в Республике Адыгея в 2025 году.
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