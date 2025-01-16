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Что за праздник день святого Зосимы, что можно и нельзя делать на Зосиму-пчельника 17 января

Что за праздник день святого Зосимы, что можно и нельзя делать на Зосиму-пчельника 17 января

Православный календарь 17 января напоминает о памяти святого Зосимы, известного как Зосима-пчельник. Этот день посвящен преподобномученику Зосиме, пустыннику Киликийскому, чья жизнь и подвиги обрели особое значение для тех, кто связан с пчеловодством и природой.

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