Павел Дуров арестован во Франции. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова буквально только что арестовали во Франции. фото: TechCrunch Disrupt Europe, Berlin 2013 Uploaded by Schreibvieh Как сообщает французское издательство TF1 Info, Дурова арестовали в аэропорту Ле-Бурже около 8 часов вечера по местному времени.