Проект «ЛигноТех» победил в первом сезоне Лиги архитекторов будущего «Земляне»

Проект «ЛигноТех», созданный студентами РЭУ им. Г. В. Плеханова, стал победителем первого сезона Лиги архитекторов будущего «Земляне» — международного состязания, где студенты разрабатывают инновационные решения для экономики.
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