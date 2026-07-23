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Проект «ЛигноТех» победил в первом сезоне Лиги архитекторов будущего «Земляне»

Проект «ЛигноТех» победил в первом сезоне Лиги архитекторов будущего «Земляне»

Проект «ЛигноТех», созданный студентами РЭУ им. Г. В. Плеханова, стал победителем первого сезона Лиги архитекторов будущего «Земляне» — международного состязания, где студенты разрабатывают инновационные решения для экономики.

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