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Всё о женщинах

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Диджей Карина Истомина снялась в крошечном бикини на Мальдивах

Диджей Карина Истомина снялась в крошечном бикини на Мальдивах

Жена футболиста Федора Смолова, модель и диджей Карина Истомина, показала фигуру в купальнике. Девушка опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, сделанные во время отдыха с семьей на Мальдивах.

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