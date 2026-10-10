‼️🇺🇸🇷🇺«Спасибо, Россия!» - Трамп под аплодисменты поблагодарил русских за поставки миллионов тонн дизельного топлива ▪️Выступая на предвыборном митинге республиканцев, президент США выразил благодарность Москве за поставки «миллионов и миллионов» тонн дизеля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский высмеял...
- Киев отклонил пла...
- МБ Рубио: Очень важн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым