Россия прокомментировала изменение позиции Киева после атаки на иранское судно

Глава постоянного представительства Российской Федерации в Вене Михаил Ульянов в ночь со вторника на среду прокомментировал изменение позиции украинского военнo-политического руководства по инциденту с иранским торговым судном в Каспийском море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии