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Новости Тамбова

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Гаражную амнистию в Тамбовской области предложили продлить до 2031 года

Гаражную амнистию в Тамбовской области предложили продлить до 2031 года

Фото: «Блокнот Тамбов" Читайте также: Бронза МХЛ, серебро ВХЛ и тамбовский старожил: кто будет тренировать ХК «Тамбов» (сегодня, 10:58) Под Рассказовом запустили сортировку мусора (вчера, 16:19) На АЗС «Роснефти» в Мичуринске дважды отпустили бензин в канистры вопреки запрету (вчера, 14:50) На федеральном уровне уже увеличили ещё на пять лет, а депутат областной Думы Константин Черкасов внёс соответствующие поправки в областное законодательство.

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