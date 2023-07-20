Усатый-полосатый 😺РазвлеченияПодписатьсяНе знаю, как у вас. А в нашем дворе выгул собак, это целая проблема.... Не знаю, как у вас. А в нашем дворе выгул собак, это целая проблема. Почему, спросите? А я отвечу, дамы и господа.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЭлеонора КоганЗабавная история и,как всегда, Олег, супер!!!Ответить9 час.Элеонора КоганМолодец Кошачья мамочка,воспитал защитников!!Бедную собачку так отделали, что ой-ёй-ёй!!!!Ответить9 час.Элеонора КоганА боксёра тоже жаль, а его хозяин сам виноват,живодёр проклятый.Ответить9 час.
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