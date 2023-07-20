Усатый-полосатый 😺

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Не знаю, как у вас. А в нашем дворе выгул собак, это целая проблема....

Не знаю, как у вас. А в нашем дворе выгул собак, это целая проблема....

Не знаю, как у вас. А в нашем дворе выгул собак, это целая проблема. Почему, спросите? А я отвечу, дамы и господа.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Забавная история и,как всегда, Олег, супер!!!
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9 час.
Элеонора Коган
Молодец Кошачья мамочка,воспитал защитников!!Бедную собачку так отделали, что ой-ёй-ёй!!!!
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9 час.
Элеонора Коган
А боксёра тоже жаль, а его хозяин сам виноват,живодёр проклятый.
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9 час.

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