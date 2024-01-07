В США пригрозили не допустить Джо Байдена до предвыборного отбора

Если Верховный суд США не отменит решения о недопуске Дональда Трампа к участию в праймериз в штатах Колорадо и Мэн, аналогичное решение, но уже в отношении Джо Байдена может быть вынесено в штате Миссури.
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