Тяжелобольная певица Селин Дион не заинтересована в отношениях

Тяжелобольная певица Селин Дион ни с кем не встречается. Об этом сообщает издание The Sun. Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что 56-летняя Селин Дион, которая страдает от синдрома мышечной скованности, сейчас не заинтересована в отношениях.