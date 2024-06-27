Тяжелобольная певица Селин Дион не заинтересована в отношениях

Тяжелобольная певица Селин Дион ни с кем не встречается. Об этом сообщает издание The Sun. Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что 56-летняя Селин Дион, которая страдает от синдрома мышечной скованности, сейчас не заинтересована в отношениях.
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